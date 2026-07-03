Рубль котиться вниз: як Росія загнала себе у "фінансову пастку"

Російська валюта наприкінці першого місяця літа помітно втратила позиції щодо долара. За менш ніж два тижні, із 17 по 28 червня, його офіційний курс зріс із 73,11 до 77,06 рубля.

Москва не може втримати "фінансовий фасад"

Поточна динаміка свідчить про дедалі більші труднощі влади щодо утримання стабільності на валютному ринку. Деталі розповіли в українській Службі зовнішньої розвідки у п'ятницю, 3 липня.

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Одним із чинників стало скорочення щоденних валютних інтервенцій центробанку. За десять днів їх обсяги зменшили на 34,5% – зі 105,1 до 68,8 мільйона доларів, що додатково посилило тиск. На цьому тлі більшість російських аналітиків очікує подальшого ослаблення рубля. За їхніми прогнозами:

у липні курс долара перебуватиме в діапазоні 77 – 78 рублів ;

; а до кінця року може зрости до 80 – 85 рублів.

По-перше, через ситуацію на нафтовому ринку, де навіть еталонна Brent значно подешевшала на тлі режиму перемир'я США з Іраном. Натомість російська Urals, яка й без того торгується зі значним санкційним дисконтом, опустилася до 60,11 долара. Для бюджету країни агресорки, що значною мірою залежить від вуглеводневих доходів, це означає "діру, яку треба чимось затикати".

По-друге, погіршилися настрої на фінансових ринках. Зокрема, 22 червня індекс Московської біржі за день обвалився на 4,23%, а вже 26 червня утримувався поблизу мінімумів із березня 2023 року. Тож інвестори й бізнес активно конвертували кошти в іноземну валюту.

По-третє, ринок очікує на рішення щодо подальшої політики Кремля. З 1 липня завершилося призупинення валютних операцій у межах бюджетного правила, однак Москва досі не оголосила, як діятиме далі. Водночас мінфін уже опрацьовує зниження базової ціни відсікання на нафту з 2027 року, що ринок сприймає як сигнал про можливе скорочення валютної підтримки.

Отже, російська влада опинилася перед непростим вибором:

слабший рубль допомагає частково компенсувати бюджетні втрати від дешевшої нафти, однак водночас посилює інфляційний тиск і здорожчує імпорт;

натомість активніша підтримка національної валюти вимагатиме більших витрат валютних резервів, які потрібні для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, через погіршення ситуації у банківському секторі фінустанови країни-агресорки почали скорочувати кредитні ліміти, а населення дедалі частіше обирає готівкові розрахунки.