Як опустився індекс Мосбіржі

Станом на 13:30 індекс Мосбіржі упав до 2368,56 пункту, втративши -2,1%, як свідчать торгові дані.

Пізніше він дещо відіграв назад, скоригувавшись до показника 2372,48 пункту (-2%).

Однак згодом в процесі торгів індекс просів майже на 4% – до 2330,2 пункту. Це стало його мінімальним рівнем від 17 березня 2023 року.

Аналітики зазначають, що російський фондовий ринок перебуває під тиском одразу кількох факторів, які й спровокували таке падіння:

Зокрема, інвестори очікують м’якшого, ніж прогнозувалося, зниження ключової ставки Банком Росії.

Геополітична напруга через війну проти України зберігається.

А ціни на нафту після завершення першого раунду переговорів між США та Іраном зменшилися. Зокрема, ф’ючерси на Brent опустилися до 79,3 долара за барель.

У таких умовах інвестори не поспішають активізуватися на ринку.

Які акції упали найбільше

У таких умовах у понеділок посипалися акції десятків російських компаній. Найбільше просіли активи ЦІАН, російської компанії оголошень про нерухомість – до 12%.

Серед інших падіння було меншим:

"Русал" – мінус 4%;

"Сєвєрсталь" – мінус 3,8%

"Газпром" – мінус 3,7%;

"Роснефть" – мінус -3,4%;

"Аерофлот" – мінус 3,3%.

Фото: Падіння акцій російських компаній / 24 Канал

Таким чином, падіння індексу Мосбіржі свідчить про нестабільність на російському фінансовому ринку. Зокрема, слабка інвестиційна активність та коливання цін на нафту підривають довіру інвесторів і ускладнюють приплив капіталу. У підсумку це створює додатковий тиск на фінансову систему Росії.

Нагадаємо, лише кілька днів тому, 18 червня, акції енергетичних компаній Росії продемонстрували значне падіння. Наприклад, "Роснефть" впала на 2,54%, а "Газпром" – на 2,01%.