Чи подорожчає долар з нового тижня: офіційний курс валют на 8 червня
Нацбанк уже встановив офіційний курс валюти на понеділок, 8 червня. Після серії щоденних рекордів долар нарешті зупинився.
Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 5 червня торгувався по 44,37 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 3 копійки проти 4 червня. Офіційний курс євро становив 51,66 гривні, отже його ціна також зросла на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.
Дивіться також Не лише звичний долар – у якій валюті зберігати гроші найбезпечніше
А от 8 червня курс валюти буде таким:
- долар – 44,35 гривні (-2 копійки);
- євро – 51,63 гривні (-3 копійки).
Цікаво! Чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 5 червня – 44,37 гривні за курсом Нацбанку.
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 5 червня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,09 гривні, а продаж – по 44,57 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,30 гривні, а продаж – по 44,35 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,83 гривні, а продаж – по 44,42 гривні.
Що буде з курсом валют далі
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що посередині червня загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься в дусі травневих трендів.
Зокрема, курс долара може коливатися в межах 44,20 – 44,70 гривні, тоді як для євро амплітуда буде 51 – 52,50 гривні, тобто ширшою.
Натомість Нацбанк зберігатиме за собою можливість оперативного втручання в разі виникнення додаткових загроз на валютному ринку, балансуючи попит і пропозицію через інтервенції.