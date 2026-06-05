Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 5 июня торговался по 44,37 гривны, то есть цена американской валюты увеличилась на 3 копейки против 4 июня. Официальный курс евро составлял 51,66 гривны, следовательно его цена также выросла на 14 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 8 июня курс валюты будет таким:

доллар – 44,35 гривны (-2 копейки);

евро – 51,63 гривны (-3 копейки).

Интересно! Действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 5 июня – 44,37 гривны по курсу Нацбанка.

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Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на обед 5 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,09 гривны , а продажа – по 44,57 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,30 гривны , а продажа – по 44,35 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,83 гривны, а продажа – по 44,42 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на обед 5 июня был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа – по 51,90 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,70 гривны , а продажа – по 51,90 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,46 гривны, а продажа – по 51,97 гривны.

Что будет с курсом валют дальше

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в середине июня общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в духе майских трендов.

В частности, курс доллара может колебаться в пределах 44,20 – 44,70 гривны, тогда как для евро амплитуда будет 51 – 52,50 гривны, то есть шире.

В свою очередь Нацбанк будет сохранять за собой возможность оперативного вмешательства в случае возникновения дополнительных угроз на валютном рынке, балансируя спрос и предложение через интервенции.