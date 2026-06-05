Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 5 июня торговался по 44,37 гривны, то есть цена американской валюты увеличилась на 3 копейки против 4 июня. Официальный курс евро составлял 51,66 гривны, следовательно его цена также выросла на 14 копеек, сообщает Нацбанк.
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А вот 8 июня курс валюты будет таким:
- доллар – 44,35 гривны (-2 копейки);
- евро – 51,63 гривны (-3 копейки).
Интересно! Действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 5 июня – 44,37 гривны по курсу Нацбанка.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на обед 5 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,09 гривны, а продажа – по 44,57 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,30 гривны, а продажа – по 44,35 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,83 гривны, а продажа – по 44,42 гривны.
Что будет с курсом валют дальше
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в середине июня общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в духе майских трендов.
В частности, курс доллара может колебаться в пределах 44,20 – 44,70 гривны, тогда как для евро амплитуда будет 51 – 52,50 гривны, то есть шире.
В свою очередь Нацбанк будет сохранять за собой возможность оперативного вмешательства в случае возникновения дополнительных угроз на валютном рынке, балансируя спрос и предложение через интервенции.