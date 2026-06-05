Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 5 червня торгувався по 44,37 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 3 копійки проти 4 червня. Офіційний курс євро становив 51,66 гривні, отже його ціна також зросла на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 8 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,35 гривні (-2 копійки);

євро – 51,63 гривні (-3 копійки).

Цікаво! Чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 5 червня – 44,37 гривні за курсом Нацбанку.

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Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 5 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,09 гривні , а продаж – по 44,57 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,30 гривні , а продаж – по 44,35 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,83 гривні, а продаж – по 44,42 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 5 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 51,90 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,70 гривні , а продаж – по 51,90 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,46 гривні, а продаж – по 51,97 гривні.

Що буде з курсом валют далі

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що посередині червня загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься в дусі травневих трендів.

Зокрема, курс долара може коливатися в межах 44,20 – 44,70 гривні, тоді як для євро амплітуда буде 51 – 52,50 гривні, тобто ширшою.

Натомість Нацбанк зберігатиме за собою можливість оперативного втручання в разі виникнення додаткових загроз на валютному ринку, балансуючи попит і пропозицію через інтервенції.