НБУ готується до важливого рішення: як це вплине на курс долара в Україні

Однією з ключових подій тижня стане засідання монетарного комітету Нацбанку в четвер, 18 червня. На ньому регулятор ухвалить чергове рішення щодо облікової ставки, що стане орієнтиром для фінансового сектору на найближчу перспективу.

Якою буде ситуація в середині червня

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його оцінками, найбільш імовірним сценарієм є збереження показника на рівні 15%, що загалом нібито відповідає поточним ринковим очікуванням.

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Насамперед варто зазначити, що ключові ризики для економіки залишаються актуальними. Зокрема, на динаміку споживчих цін і надалі впливатимуть вартість пального, а також непередбачувані наслідки війни для енергетики, логістики та виробництва.

Водночас частково врівноважити ці виклики здатні сезонне здешевлення овочів і ягід, а ще очікуване надходження міжнародної фінансової допомоги. Саме тому, на думку експерта, Нацбанк навряд чи вдаватиметься до різких змін у своїй стратегії.

Окрім того, регулятор і надалі діятиме в межах режиму "керованої гнучкості", який передбачає підтримання рівноваги на валютному ринку за допомогою інтервенцій. Ймовірно, попит домінуватиме над пропозицією в межах 10 – 15%, тож Нацбанку доведеться вливати 850 – 900 мільйонів доларів на тиждень

Отже, навіть попри безпекові виклики та психологічний тиск суттєвих курсових потрясінь не прогнозують: коридор змін вартості долара в Україні буде в межах 44,40 – 45,10 гривні.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ З курсом євро буде дещо складніше, адже його формування багато в чому залежить від зовнішніх чинників, насамперед від пари євро – долар на світовому ринку. Наразі очікується, що співвідношення вартості цих двох світових валют збережеться на рівні 1,15 – 1,18. Відтак впродовж наступного тижня євровалюта торгуватиметься в проміжку 51 – 52,5 гривні.

До слова, окремим чинником тиску залишається ситуація на Близькому Сході, яка протягом останніх кількох місяців не додає світовим ринкам впевненості. Зокрема, це позначається на цінах нафти, які постійно коливаються: періоди зростання змінюються здешевленням, а потім тенденція знову розвертається.

Характеристики ринку з 15 по 21 червня: