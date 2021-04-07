Курс валют на 7 квітня: долар відчутно подешевшав, а євро продовжує зростати

Джерело:24 канал
На середу, 7 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.
У середу, 7 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,83 гривні, що на 10 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 32,89, що на 3 копійки більше, ніж 6 квітня.
Джерело: "Мінфін"
Джерело: finance.ua
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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