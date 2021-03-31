Курс валют на 31 березня: євро і долар різко впали в ціні

На середу, 31 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти впали відносно української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У середу, 31 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,89 гривні, що на 8 копійок менше, ніж 30 березня.

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Європейська валюта стрімко впала в ціні. Відтак євро у середу оцінили в 32,72 гривні, що на 25 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,84 – 27,86 гривні.

Євро: 32,63 – 32,66 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,74 гривні, продаж – 27,94 гривні.

Євро: купівля – 32,54 гривні, продаж – 32,89 гривні.

Прогноз курсу гривні до 2024 року

Кабінет Міністрів прогнозує, що у 2021 році середньорічний курс гривні становитиме 29,1 гривні за долар. Такі цифри закладені в бюджеті на поточний рік.

Міжнародний валютний фонд навпаки дає оптимістичніший прогноз. За його підрахунками, за долар треба буде віддати 28,12 гривні у 2021 році.

До 2024 року долар може вирости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним. Про це мовиться у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу