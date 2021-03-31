На среду, 31 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты упали относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В среду, 31 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,89 гривны, что на 8 копеек меньше чем 30 марта.

Актуально Доллар снова по 28 и продолжает расти: чего ждать от курса в апреле

Европейская валюта упала в цене. Следовательно, евро в среду оценили в 32,72 гривны, что на 25 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,84 – 27,86 гривны.

Евро: 32,63 – 32,66 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,74 гривны, продажа – 27,94 гривны.

Евро: покупка – 32,54 гривны, продажа – 32,89 гривны.

Прогнозы для гривны до 2024 года

Кабинет Министров прогнозирует, что в 2021 году среднегодовой курс гривны составит 29,1 гривны за доллар. Такие цифры заложены в бюджете на текущий год.

Международный валютный фонд наоборот дает более оптимистичный прогноз. По его подсчетам, за доллар надо будет отдать 28,12 гривны в 2021 году.

К 2024 году доллар может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.



Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

Как создать стабильный источник дохода, инвестируя онлайн на финансовых рынках? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.