Курс валют на 31 марта: евро и доллар резко упали в цене
На среду, 31 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты упали относительно украинской гривны.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В среду, 31 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,89 гривны, что на 8 копеек меньше чем 30 марта.
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Европейская валюта упала в цене. Следовательно, евро в среду оценили в 32,72 гривны, что на 25 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,84 – 27,86 гривны.
- Евро: 32,63 – 32,66 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,74 гривны, продажа – 27,94 гривны.
- Евро: покупка – 32,54 гривны, продажа – 32,89 гривны.
Прогнозы для гривны до 2024 года
- Кабинет Министров прогнозирует, что в 2021 году среднегодовой курс гривны составит 29,1 гривны за доллар. Такие цифры заложены в бюджете на текущий год.
- Международный валютный фонд наоборот дает более оптимистичный прогноз. По его подсчетам, за доллар надо будет отдать 28,12 гривны в 2021 году.
- К 2024 году доллар может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.
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