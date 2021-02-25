Курс валют на 25 лютого: долар та євро значно додали в ціні

На четвер, 25 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У четвер, 25 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,95 гривні. Це на 5 копійок більше, ніж 24 лютого.

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Європейська валюта також додала в ціні. Відтак, євро у четвер оцінили в 33,93 гривні, що на 5 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,95 – 27,97 гривні.

Євро: 33,90 – 33,93 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,84 гривні, продаж – 28,02 гривні.

Євро: купівля – 33,65 гривні, продаж – 34,02 гривні.

Як змінювався курс у 2020 році

У 2020 році українська гривня досить серйозно просіла щодо долара. На початку року гривня котирувалася на рівні 23,69 за долар, то до його закінчення – вже зупинилась на позначці 28,27.

На валютний ринок насамперед вплинули: