Курс валют на 25 лютого: долар та євро значно додали в ціні
На четвер, 25 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У четвер, 25 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,95 гривні. Це на 5 копійок більше, ніж 24 лютого.
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Європейська валюта також додала в ціні. Відтак, євро у четвер оцінили в 33,93 гривні, що на 5 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,95 – 27,97 гривні.
- Євро: 33,90 – 33,93 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,84 гривні, продаж – 28,02 гривні.
- Євро: купівля – 33,65 гривні, продаж – 34,02 гривні.
Як змінювався курс у 2020 році
У 2020 році українська гривня досить серйозно просіла щодо долара. На початку року гривня котирувалася на рівні 23,69 за долар, то до його закінчення – вже зупинилась на позначці 28,27.
На валютний ринок насамперед вплинули:
- карантинні заходи;
- ситуація на світових ринках;
- переговори з МВФ;
- відставка голови НБУ;
- продажі аграрії;
- бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.
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