На четверг, 25 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

На четверг, 25 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,95 гривны. Это на 5 копейки меньше, чем 24 февраля.

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Европейская валюта также незначительно впала в цене. Следовательно, евро в четверг оценили в 33,93 гривны, что на 5 копеек больше чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке:

Источник: "Минфин"

доллар: 27,95 – 27,97 гривны;

евро: 33,90 – 33,93 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках:

Источник: finance.ua

доллар: покупка – 27,84 гривны, продажа – 28,02 гривны.

евро: покупка – 33,65 гривны, продажа – 34,02 гривны.

Как менялся курс в 2020 году

В 2020 году украинская гривна достаточно серьезно просела по отношению к доллару. В начале года гривна котировалась на уровне 23,69 за доллар, то до его окончания – уже остановилась на отметке 28,27.

На валютный рынок прежде всего повлияли:

карантинные мероприятия;

ситуация на мировых рынках;

переговоры с МВФ;

отставка председателя НБУ;

продажи аграрии;

желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.