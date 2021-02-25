Курс валют на 25 февраля: доллар и евро значительно прибавили в цене
На четверг, 25 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
На четверг, 25 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,95 гривны. Это на 5 копейки меньше, чем 24 февраля.
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Европейская валюта также незначительно впала в цене. Следовательно, евро в четверг оценили в 33,93 гривны, что на 5 копеек больше чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке:
Источник: "Минфин"
- доллар: 27,95 – 27,97 гривны;
- евро: 33,90 – 33,93 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках:
Источник: finance.ua
- доллар: покупка – 27,84 гривны, продажа – 28,02 гривны.
- евро: покупка – 33,65 гривны, продажа – 34,02 гривны.
Как менялся курс в 2020 году
В 2020 году украинская гривна достаточно серьезно просела по отношению к доллару. В начале года гривна котировалась на уровне 23,69 за доллар, то до его окончания – уже остановилась на отметке 28,27.
На валютный рынок прежде всего повлияли:
- карантинные мероприятия;
- ситуация на мировых рынках;
- переговоры с МВФ;
- отставка председателя НБУ;
- продажи аграрии;
- желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.
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