Курс валют на 15 червня: долар опустився нижче важливої психологічної позначки

15 червня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

На вівторок, 15 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують слабшати щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 15 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,99 гривні, що на 5 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на позначці 32,70, що на 9 копійок менше, ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 26,91 – 26,93.
  • Євро – 32,62 – 32,64.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 26,89 гривні, продаж – 27,08 гривні.
  • Євро: купівля – 32,51 гривні, продаж – 32,88 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Кабінет Міністрів України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1.
  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс американського долара у 2021 році залишатиметься на рівні 27,98 гривні.
  • У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс української нацвалюти коливатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року зросте до 28,20 гривні.
  • У Мінекономіки вважають, що до 2024 року ціна долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це читайте у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Віта Свірневська