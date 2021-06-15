Курс валют на 15 червня: долар опустився нижче важливої психологічної позначки

На вівторок, 15 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують слабшати щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 15 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,99 гривні, що на 5 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на позначці 32,70, що на 9 копійок менше, ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,91 – 26,93.

Євро – 32,62 – 32,64.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,89 гривні, продаж – 27,08 гривні.

Євро: купівля – 32,51 гривні, продаж – 32,88 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабінет Міністрів України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс американського долара у 2021 році залишатиметься на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс української нацвалюти коливатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року зросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року зросте до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року ціна долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це читайте у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу