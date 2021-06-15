Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 15 июня, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,99 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс евро остановился на отметке 32,70, что на 9 копеек меньше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,91 – 26,93.

Евро – 32,62 – 32,64.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,89 гривны, продажа – 27,08 гривны.

Евро: покупка – 32,51 гривны, продажа – 32,88 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет Министров Украины заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1.

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс американского доллара в 2021 году будет оставаться на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс украинской нацвалюты будет колебаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года возрастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики считают, что до 2024 года цена доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом читайте в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала