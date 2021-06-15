Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 15 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,99 гривні, що на 5 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на позначці 32,70, що на 9 копійок менше, ніж минулої п'ятниці.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,91 – 26,93.
- Євро – 32,62 – 32,64.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,89 гривні, продаж – 27,08 гривні.
- Євро: купівля – 32,51 гривні, продаж – 32,88 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабінет Міністрів України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс американського долара у 2021 році залишатиметься на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс української нацвалюти коливатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року ціна долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це читайте у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу