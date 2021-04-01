Курс валют на 1 квітня: долар і євро продовжують падати

На четвер, 1 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти впали відносно української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 1 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,82 гривні, що на 7 копійок менше, ніж 31 березня.

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Європейська валюта теж впала в ціні. Відтак євро у четвер оцінили в 32,63 гривні, що на 9 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,84 – 27,86 гривні.

Євро: 32,68 – 32,70 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,69 гривні, продаж – 27,89 гривні.

Євро: купівля – 32,40 гривні, продаж – 32,76 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд заклав до бюджету-2021 середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

за долар. Раніше МВФ прогнозував курс у 28,12 гривні відносно долара цього року.

відносно долара цього року. Водночас до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним. Про це йдеться у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу