На четверг, 1 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты упали относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 1 апреля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,82 гривны, что на 8 копеек меньше, чем 31 марта.

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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в четверг оценили в 32,63 гривны, что на 9 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,84 – 27,86 гривны.

Евро: 32,68 – 32,70 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,69 гривны, продажа – 27,89 гривны.

Евро: покупка – 32,40 гривны, продажа – 32,76 гривны.

Прогнозы для гривны

Правительство заложило в бюджет-2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

за доллар. Ранее МВФ прогнозировал курс в 28,12 гривны к доллару в этом году.

к доллару в этом году. В то же время до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.



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