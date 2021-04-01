Курс валют на 1 апреля: доллар и евро продолжают падать
На четверг, 1 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты упали относительно украинской гривны.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В четверг, 1 апреля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,82 гривны, что на 8 копеек меньше, чем 31 марта.
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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в четверг оценили в 32,63 гривны, что на 9 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,84 – 27,86 гривны.
- Евро: 32,68 – 32,70 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,69 гривны, продажа – 27,89 гривны.
- Евро: покупка – 32,40 гривны, продажа – 32,76 гривны.
Прогнозы для гривны
- Правительство заложило в бюджет-2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Ранее МВФ прогнозировал курс в 28,12 гривны к доллару в этом году.
- В то же время до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.
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