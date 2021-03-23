Курс валют на 23 березня: долар впав, а євро виросло в ціні

На вівторок, 23 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 23 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,69 гривні. Це на 3 копійки менше, ніж березня.

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Європейська валюта навпаки додала в ціні. Відтак євро у вівторок оцінили в 33,01 гривні, що на 6 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,67 – 27,69 гривні.

Євро: 32,99 – 33,01 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,60 гривні, продаж – 27,77 гривні.

Євро: купівля – 32,74 гривні, продаж – 33,10 гривні.

Прогноз курсу гривні до 2024 року

Уряд заклав до бюджету-2021 середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

за долар. Раніше МВФ прогнозував курс у 28,12 гривні відносно долара цього року.

відносно долара цього року. Водночас до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним. Про це йдеться у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу