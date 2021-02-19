Курс валют на 19 лютого: долар впав в ціні, а євро подорожчало

На п'ятницю, 19 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро на 19 лютого

У п'ятницю, 19 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,85 гривні. Це на 5 копійок менше, ніж 18 лютого.

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Європейська валюта навпаки піднялась в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 33,65 гривні, що на 1 копійку більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,84 – 27,86 гривні.

Євро: 33,60 – 33,63 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,77 гривні, продаж – 27,97 гривні.

Євро: купівля – 33,32 гривні, продаж – 33,72 гривні.

Яким буде курс долара до 2024 року

Згідно з прогнозом Міністерства економічного розвитку та торгівлі, курс гривні щодо долара не перевищить позначки у 30 гривень .

. За оптимістичним сценарієм, до 2024 року американська валюта поступово зростатиме до 28,8 гривні за долар , за песимістичним – до 29,7 гривні за долар .

, за песимістичним – до . Вплив на курс валют насамперед мають: ціни на експортні та імпортні товари, привабливість української економіки для іноземних інвесторів.

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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу