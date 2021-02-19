Курс валют на 19 февраля: доллар упал в цене, а евро подорожало
На пятницу, 19 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс валют доллара и евро на 19 февраля
На пятницу, 19 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,85 гривны. Это на 5 копеек меньше, чем 18 февраля.
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Европейская валюта наоборот поднялась в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 33,65 гривны, что на 1 копейку больше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,84– 27,86 гривны;
- Евро: 33,60 – 33,63 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,77 гривны, продажа – 27,97 гривны.
- Евро: покупка – 33,32 гривны, продажа – 33,72 гривны.
Каким будет курс доллара до 2024 года
- Согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли, курс гривны относительно доллара не превысит отметки в 30 гривен.
- По оптимистическому сценарию, к 2024 году американская валюта будет постепенно расти до 28,8 гривны за доллар, по-пессимистическому – до 29,7 гривны за доллар.
- Влияние на курс валют в первую очередь должны: цены на экспортные и импортные товары, привлекательность украинской экономики для иностранных инвесторов.
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