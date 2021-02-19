На пятницу, 19 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 19 февраля

На пятницу, 19 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,85 гривны. Это на 5 копеек меньше, чем 18 февраля.

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Европейская валюта наоборот поднялась в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 33,65 гривны, что на 1 копейку больше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,84– 27,86 гривны;

Евро: 33,60 – 33,63 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,77 гривны, продажа – 27,97 гривны.

Евро: покупка – 33,32 гривны, продажа – 33,72 гривны.

Каким будет курс доллара до 2024 года

Согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли, курс гривны относительно доллара не превысит отметки в 30 гривен .

. По оптимистическому сценарию, к 2024 году американская валюта будет постепенно расти до 28,8 гривны за доллар , по-пессимистическому – до 29,7 гривны за доллар .

, по-пессимистическому – до . Влияние на курс валют в первую очередь должны: цены на экспортные и импортные товары, привлекательность украинской экономики для иностранных инвесторов.

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