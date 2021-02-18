У четвер, 18 лютого, головна криптовалюта світу оновила свій історичний максимум. Ціна біткойна перевищила позначку у 52 тисяч доларів.

Станом на 2:29 вартість криптовалюти зросла до 52 531 долара. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

До слова Біткойн знову б'є рекорди: чого очікувати від криптовалюти у 2021 році

Через декілька годин ціна трохи впала. Так, на 10:04 біткойн коштує 52 112 доларів.



Ціна біткойна 18 лютого / Графіка CoinMarketCap

Свій минулий рекорд криптовалюта побила у середу, 17 лютого. Тоді її вартість становила 51 735 доларів.

Прогноз на курс біткойна

Лише за лютий 2021 року ціна біткойн виросла на 53%. Видання CoinDesk, посилаючись на слова старшого редактора OKEx Insight Хунайн Насир, повідомляє, що біткойн опинився на "на незвіданій території" після того, як за день пройшов шлях від 50 до 52 тисяч доларів.

Ми можемо очікувати деяку консолідацію між 50 і 52 тисячами доларів, з можливим поверненням до 49 тисяч доларів,

– заявив Насир.

Мільярдер і інвестор в криптоактиви Майк Новограц прогнозує, що до кінця 2021 року ціна біткойна підніметься до 60 тисяч доларів. Однак вже у 2024 – 2025 роках криптовалюта коштуватиме 500 тисяч доларів. Про це повідомляє видання Investing.com.

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