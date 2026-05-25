Долар подешевшав після серії рекордів: який офіційний курс валюти на 26 травня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на вівторок, 26 травня. Після серії історичних максимумів долар нарешті подешевшав.

Який офіційний курс валюти?

Офіційний курс долара США 25 травня торгується по 44,26 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 3 копійки проти 22 травня. Офіційний курс євро становить 51,33 гривні, отже його ціна також зросла на 3 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 26 травня курс валюти буде таким:

долар – 44,24 гривні (-2 копійки);

євро – 51,52 гривні (+19 копійок).

Нагадаємо, раніше американська валюта три дні поспіль встановлювала нові рекорди ціни в Україні за курсом Нацбанку: 44,22 гривні станом на 21 травня, 44,23 гривні станом на 22 травня та 44,26 гривні станом на 25 травня.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 25 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,95 гривні , а продаж – по 44,44 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,11 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,77 гривні, а продаж – по 44,13 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 25 травня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,10 гривні , а продаж – по 51,75 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,51 гривні , а продаж – по 51,65 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,44 гривні, а продаж – по 51,80 гривні.

Як гривня знецінилася у травні?

Ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що останній місяць весни засвідчив збереження стабільності на валютному ринку.

Якщо наприкінці травня курс долара становитиме близько 44 – 44,15 гривні, то зміна за місяць буде майже непомітною (0,1 – 0,4%).

І це важливо одразу з кількох причин. По-перше, позитивний вплив на настрої громадян і полегшення планування для бізнесу, по-друге, зниження ажіотажного попиту на валюту, по-третє, підвищення привабливості гривневих інструментів для заощадження та збереження коштів – депозитів і ОВДП.