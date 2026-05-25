Какой официальный курс валюты?

Официальный курс доллара США 25 мая торгуется по 44,26 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 3 копейки против 22 мая. Официальный курс евро составляет 51,33 гривны, следовательно его цена также выросла на 3 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 26 мая курс валюты будет таким:

доллар – 44,24 гривны (-2 копейки);

евро – 51,52 гривны (+19 копеек).

Напомним, ранее американская валюта три дня подряд устанавливала новые рекорды цены в Украине по курсу Нацбанка: 44,22 гривны по состоянию на 21 мая, 44,23 гривны по состоянию на 22 мая и 44,26 гривны по состоянию на 25 мая.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 25 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,95 гривны , а продажа – по 44,44 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,11 гривны , а продажа – по 44,15 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,77 гривны, а продажа – по 44,13 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 25 мая был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,10 гривны , а продажа – по 51,75 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,51 гривны , а продажа – по 51,65 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,44 гривны, а продажа – по 51,80 гривны.

Как гривна обесценилась в мае?

Эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что последний месяц весны показал сохранение стабильности на валютном рынке.

Если в конце мая курс доллара составит около 44 – 44,15 гривны, то изменение за месяц будет почти незаметным (0,1 – 0,4%).

И это важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, положительное влияние на настроения граждан и облегчение планирования для бизнеса, во-вторых, снижение ажиотажного спроса на валюту, в-третьих, повышение привлекательности гривневых инструментов для сбережения и сохранения средств – депозитов и ОВГЗ.