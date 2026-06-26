Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 26 червня торгувався по 44,92 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 6 копійки проти 25 червня. Офіційний курс євро становив 50,92 гривні, отже його ціна також зросла на 4 копійки, повідомляє Нацбанк.

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А от 29 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,85 гривні (-7 копійок);

євро – 51,13 гривні (+21 копійка).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 26 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,63 гривні , а продаж – по 45,13 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,96 гривні , а продаж – по 44,95 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,46 гривні, а продаж – по 45,10 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 26 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,82 гривні , а продаж – по 51,47 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,33 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,01 гривні, а продаж – по 51,72 гривні.

Нагадаємо, закладений у державний бюджет України на 2026 рік середній курс долара становить 45,70 гривні. Щоправда, для Нацбанку цей показник не є ціллю чи орієнтиром.

У коментарі 24 Каналу в регуляторі пояснили, що зазвичай нацвалюта фактично є міцнішою. Окрім того, там зацікавлені в тому, щоб курс дедалі більше визначався ринком, спроможність якого до самозбалансування зростала.