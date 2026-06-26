Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 26 июня торговался по 44,92 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 6 копеек по сравнению с 25 июня. Официальный курс евро составил 50,92 гривны, таким образом, его курс также вырос на 4 копейки, сообщает Нацбанк.
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А вот 29 июня курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,85 гривны (-7 копеек);
- евро – 51,13 гривны (+21 копейка).
Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 26 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,63 гривны, а продажа – 45,13 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,96 гривны, а продажа – 44,95 гривны;
- в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,46 гривны, а продажа – 45,10 гривны.
Напомним, заложенный в государственный бюджет Украины на 2026 год средний курс доллара составляет 45,70 гривны. Правда, для Нацбанка этот показатель не является целью или ориентиром.
В комментарии 24 Каналу в регуляторе пояснили, что обычно национальная валюта фактически является более устойчивой. Кроме того, там заинтересованы в том, чтобы курс все больше определялся рынком, способность к самобалансировке которого возрастала.