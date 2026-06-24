Долар в Україні фактично підійшов до нової психологічної межі. 11 червня офіційний курс сягнув нового історичного максимуму на рівні 44,97 гривні. Попри те, що валюта на сьогодні дещо опустилася в ціні, вона продовжує утримуватися біля цієї позначки. Відтак у банках та обмінниках курс продажу вже перевищив цей рівень.

В НБУ заявляють, що теперішнє послаблення гривні є сезонним, а ще такий вплив формується через недостатню пропозицію валюти з боку експортерів. Натомість аналітики звертають увагу й на інші чинники, як-от рекордні обсяги валютних інтервенцій, дефіцит валюти та співвідношення євро до долара. А ще додається, що межа у 45 гривень – це не кінцева межа.

24 Канал дізнався, що вплинуло на різкий ріст долара, чому в НБУ зробили хід на девальвацію гривні та чи стане курс у 45 гривень новою нормою.

Що відбувається з курсом долара?

Ще 10 червня офіційний курс долара сягнув 44,84 гривні, що вважалося історичним максимумом. Втім 11 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні вже 44,97 гривні, що фактично зблизили курс до нової психологічної позначки та рекорду – 45 гривень.

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Попри те, що офіційний курс не перетнув позначки в 45 гривень, станом на ранок, 24 червня, вартість залишається доволі близькою до цієї межі – 44,88 гривні.

Варто зауважити, що у банках та обмінниках долар вже деінде перетнув позначку в 45 гривень. Зокрема станом на 23 червня, купівля долара в банках коштує в середньому по 44,65 гривні, а продаж – 45,15 гривні. Для порівняння: 16 червня курси валют були на такому рівні: 44,55 гривні та 45,09 гривні відповідно.

Натомість в обмінниках за даними finance.ua, долари обмінники купували у середньому по 44,53 гривні, а продавали – по 45,06 гривні.

Водночас якщо ж глянути у розрізі банків, то курс обміну готівкових валют там встановлений на такому рівні:

Приватбанк

У додатку банку йдеться про те, що купівля іноземної валюти становить 44,55 гривні, а продаж – 45,05 гривні.

Ощадбанк

На сайті зазначається, що купівля на рівні 44,65 гривні, а продаж – на рівні 45,15 гривні.

Monobank

Карткові курси в додатку на такому рівні: купівля – 44,60 гривні, а продаж – 45,04 гривні.

Як коментують в НБУ ситуацію зі зростанням курсу долара

У коментарі для 24 Каналу в НБУ пояснили, що динаміка обмінного курсу гривні відображає вплив ринкових чинників.

Динаміка обмінного курсу гривні відображає вплив ринкових чинників. Коли чистий попит на валюту (тобто попит мінус пропозиція) збільшується – гривня слабшає, коли зменшується – гривня зміцнюється, – каже регулятор.

У червні чистий попит на валюту сезонно збільшився:

З одного боку, це наслідок підвищеного валового попиту на тлі активних бюджетних видатків (що перевищують рівні за аналогічний період минулого року), значних оборонних потреб та попиту з боку паливно-енергетичного комплексу та імпортерів споживчих товарів.

З іншого боку, пропозиція валюти з боку агропромислового комплексу сезонно зменшилася. Хоча зниження пропозиції з боку аграріїв не було критичним, а продажі валюти благодійними організаціями її підтримали, вона була недостатньою для повного покриття валового попиту.

Така ситуація, а саме – швидше розширення попиту порівняно з пропозицією, підтримувала підвищений чистий попит на валюту та зумовлювала послаблення гривні в червні.

В НБУ зауважують, що чистий попит, тобто попит мінус пропозиція, на безготівкову валюту з боку клієнтів з початку червня зріс до 147 мільйонів доларів в день. Для порівняння, 107 мільйонів доларів в день у травні та 118 мільйонів доларів в день у квітні.

Це призвело до того, що курс гривні до долара більшість днів рухався у бік послаблення, наближаючись до рівня 45 гривень за долар.

Водночас останніми днями він стабілізувався близько 44,8 – 44,9 гривні за долар. Попит населення на готівкову валюту залишався стриманим: на рівні близько 19 мільйонів доларів в день у червні порівняно з 44 мільйонів доларів в день у березні,

– додають у відомстві.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для 24 Каналу звертає увагу на інший аспект ситуації. Він зазначив, що минулого тижня Україна отримала один із найбільших за всю історію обсягів валютних інтервенцій НБУ – майже 1,4 мільярда доларів.

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик На сьогодні, за результатами минулого тижня, ми маємо третій за історією розмір валютних інтервенцій від Нацбанку – майже 1,4 мільярда доларів. І це не просто так, це на фоні значного дефіциту валюти.

За його словами, дефіцит валюти на міжбанківському та готівковому ринках був спровокований слабкістю продавців, які наразі стримують продаж валютної виручки.

Загальну ситуацію на валютному ринку в НБУ характеризують як контрольовану, зокрема після березневого шоку вона стабілізувалася у квітні – травні на тлі зниження чистого попиту.

Втім там додають, що гнучкість курсу насправді працює в обидва боки: гривня може як послаблюватися, так і зміцнюватися, відображаючи зміни на ринку.

Вплив сезонності та зовнішніх чинників впливу на курс

Попри все, у НБУ підтверджують, що нинішнє послаблення гривні зокрема частково пов'язане із сезонними чинниками. Відтак пропозиція валюти з боку агропромислового комплексу сезонно зменшилася, проте це зменшення не було суттєвим.

Якщо ж порівнювати з минулим роком, то за 5 місяців поточного року валова пропозиція валюти клієнтами була на 13% більша, ніж за аналогічний період 2025 року. Однак її приріст був недостатнім для повного покриття розширення валового попиту на валюту, що призвело до послаблення гривні,

– зазначив регулятор.

Окремо варто виділити й зовнішні чинники, зокрема глобальні валютні коливання. Річ у тім, що український валютний ринок підхоплює зміни у парі євро/долар:

Коли євро дешевшає до долара, частина імпортерів активізує його купівлю для майбутніх розрахунків за контрактами.

Натомість експортери, які отримують валютну виручку в євро, можуть відкладати її продаж в очікуванні сприятливішого курсу.

Як наслідок, коли відбуваються глобальні курсові зміни, курс гривні часто змінюється до долара в одному напрямі з іншими іноземними валютами.

Шевчишин загалом погоджується, що на валютний ринок впливає підвищений попит на валюту, однак звертає увагу, що нинішня ситуація відрізняється від березня.

Зараз це не стільки високий рівень, як це було, наприклад, у березні, коли стрімко закуповували і паливо, і добриво, і все, що можна було закупити, і зростав курс. Саме тоді були чергові максимуми дефіциту валюти,

– пояснює він.

Окремо експерт звертає увагу на роль курсу євро щодо долара. За його словами, після брифінгу НБУ минулого тижня курс євро до гривні дещо скоригувався, що дозволило стримати подальше зростання долара.

Якщо ви подивитесь, то долар фактично втримався нижче 45 гривень офіційного курсу завдяки євро, який був відкоректований,

– зазначає Шевчишин.

За словами аналітика, наразі саме динаміка світової пари євро/долар є одним із ключових факторів для українського валютного ринку. Він нагадує, що в середині травня курс євро становив близько 1,18 долара, тоді як зараз опустився нижче 1,15.

Євро продовжує знижуватись. І це, відповідно, призводить до перерахунків курсових,

– каже експерт.

Шевчишин пояснює, що НБУ має кілька варіантів реакції на такі зміни: може утримувати курс долара та коригувати євро, фіксувати євро й підвищувати долар, або застосовувати змішаний підхід.

Якщо ще станом на 22 червня, за даними TradingEconomics, пара євро/долар виглядала так: 1 євро – приблизно 1,145 долара США. То станом на ранок 24 червня євро опустилося до 1,135 долара.

Таке ослаблення європейської валюти відбувається під тиском зміцнення долара через очікування щодо того, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки пізніше цього року. Натомість Європейський центральний банк вже підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів цього місяця.

Для довідки: підвищення процентних ставок зазвичай зміцнює валюту, адже робить її привабливішою для інвесторів, а зниження ставок навпаки послаблює валюту через відтік капіталу в інші валюти.

Чи буде гривня надалі девальвувати

Попри те, що офіційний курс поки не досяг психологічної позначки, Шевчишин вважає, що ринок уже фактично вийшов на новий рівень.

45 гривень – це новий рівень, якого курс вже досяг. І це не кінець шляху. Можливо, це пауза, ми потопчемося на цьому місці, але це буде проміжна пауза для наступного зростання,

– говорить аналітик.

За його оцінкою, офіційний курс може перетнути позначку у 45 гривень вже найближчим часом, зокрема цього тижня.

А от у коментарі для 24 Каналу фінансовий аналітик Віталій Шапран висловив сумнів, що Національний банк піде на суттєве послаблення гривні.

За його оцінкою, за сприятливих умов українська валюта навіть може дещо зміцнитися. Експерт пояснює, що на зростання курсу долара до позначки близько 45 гривень вплинуло тривале подорожчання нафтопродуктів.

Віталій Шапран, ексчлен Ради Національного банку України Оскільки Україна значною мірою залежить від імпорту енергоресурсів, такі цінові коливання відчутно позначаються на валютному ринку та економіці загалом. Крім того, серед чинників, які могли вплинути на курсову динаміку, також є і бюджет.

Шапран нагадує, що у держбюджету на цей рік курс закладений на рівні 45,7 гривні за долар, але варто додати, що цей показник не є орієнтиром для регулятора. Це виключно розрахунковий показник, який рахує Мінекономіки.

Сам НБУ не надає курсових прогнозів, але підтверджує у коментарі, що незмінним завданням регулятора залишається стійкість на ринку.

Для НБУ цей показник не є ціллю чи орієнтиром. Зазвичай по факту гривня є міцнішою, ніж закладено до бюджету. Додамо, що Національний банк не має цілі по курсу. НБУ навпаки зацікавлений у тому, щоб курс все більше і більше визначався ринком, і спроможність ринку до самозбалансування зростала,

– пояснює НБУ.

Водночас саме НБУ готовий реагувати на зміни ситуації на валютному ринку, використовуючи свій інструментарій та наявні міжнародні резерви. Станом на 1 червня, їхній обсяг становив майже 45,7 мільярда доларів США, що забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Таким чином, курс у 45 гривень за долар виглядає зараз як нова точка відліку для ринку цього літа. А його подальший рух визначатимуть не лише внутрішні чинники, але й глобальна ситуація на ринку валют, зокрема співвідношення пари євро/долар.