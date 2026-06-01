Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 1 червня торгувався по 44,26 гривні, тобто ціна американської валюти фактично залишилася без змін проти 29 травня. Офіційний курс євро становив 51,55 гривні, отже його ціна зросла на 12 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 2 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,30 гривні (+4 копійки) – новий історичний максимум;

євро – 51,59 гривні (+4 копійки).

Цікаво! Попередній рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 28 травня – 44,29 гривні за курсом Нацбанку.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 1 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,02 гривні , а продаж – по 44,47 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля та продаж у середньому були по 44,25 гривні ;

; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,01 гривні, а продаж – по 44,27 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на ранок 1 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,91 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,60 гривні , а продаж – по 51,73 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,55 гривні, а продаж – по 51,91 гривні.

Що тиснутиме на гривню влітку

У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що на валютний ринок у червні тиснутиме низка чинників.

На ситуацію впливатимуть зовнішні ризики, зокрема ескалація на Близькому Сході та пов'язані з нею ціни на пальне. Водночас настрої українців продовжуватиме коригувати безпекова ситуація, як-от нові атаки та попередження про ймовірне загострення бойових дій, які здатні посилювати попит на іноземну валюту.

Окрему увагу експерт звернув на енергосистему. Якщо відключення світла повернуться, це може збільшити витрати бізнесу, що згодом позначиться на вартості товарів і послуг.