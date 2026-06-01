Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 1 июня торговался по 44,26 гривны, то есть цена американской валюты фактически осталась без изменений по сравнению с 29 мая. Официальный курс евро составлял 51,55 гривны, следовательно его цена выросла на 12 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 2 июня курс валюты будет таким:

доллар – 44,30 гривны (+4 копейки) – новый исторический максимум;

евро – 51,59 гривны (+4 копейки).

Интересно! Предыдущий рекорд цены в Украине американская валюта установила 28 мая – 44,29 гривны по курсу Нацбанка.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на обед 1 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,02 гривны , а продажа – по 44,47 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка и продажа в среднем были по 44,25 гривны ;

; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 44,01 гривны, а продажа – по 44,27 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на утро 1 июня был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,25 гривны , а продажа – по 51,91 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,60 гривны , а продажа – по 51,73 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,55 гривны, а продажа – по 51,91 гривны.

Что будет давить на гривну летом

В комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что на валютный рынок в июне будет давить ряд факторов.

На ситуацию будут влиять внешние риски, в частности эскалация на Ближнем Востоке и связанные с ней цены на топливо. В то же время настроения украинцев будет продолжать корректировать ситуация с безопасностью, например новые атаки и предупреждения о вероятном обострении боевых действий, которые способны усиливать спрос на иностранную валюту.

Отдельное внимание эксперт обратил на энергосистему. Если отключения света вернутся, это может увеличить расходы бизнеса, что впоследствии скажется на стоимости товаров и услуг.