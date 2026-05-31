Якою буде ситуація на початку червня

Тож, імовірно, курс долара коливатиметься в діапазоні 44 – 44,50 гривні, а євро в межах 50,50 – 52,50 гривні. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Експерт пояснив, що сезонне сповільнення росту цін може позитивно вплинути на курсову ситуацію в Україні. Помірний інфляційний тиск зменшує ризики для гривні та потребу в активному втручанні Нацбанку. Водночас у разі виникнення дисбалансів регулятор і надалі матиме можливість оперативно врівноважувати попит і пропозицію на ринку.

Однак існують і зовнішні ризики, які можуть впливати на економічну ситуацію. Насамперед ідеться про ціни на пальне, адже події на Близькому Сході досі важко прогнозувати. Утім, за оптимістичного сценарію вартість бензину та дизелю принаймні не зростатиме й залишиться на теперішньому рівні.

Воєнний фактор також формує настрої населення. Нові масовані ракетні та дронові атаки, а також повідомлення про можливе загострення бойових дій (як-от нібито літній наступ) здатні підштовхувати частину громадян до купівлі іноземної валюти, яку українці розглядають як спосіб вберегти свої заощадження.

Окрім того, експерт звернув увагу на стан енергосистеми. У разі повернення відключень світла витрати бізнесу, особливо малого та середнього, можуть зрости – і це вплине на ціни товарів і послуг.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Інакше кажучи, валютний ринок на початку літа перебуватиме між двома групами чинників. Перша – сезонна й відносно стабілізаційна: зростання пропозиції окремих продовольчих товарів і помірніша інфляція. Друга – ризикова: пальне, війна, енергетика, можливі зміни в очікуваннях бізнесу й населення.

Готівковий курс валюти й надалі формуватиметься з огляду на ситуацію на міжбанку. Водночас там, завдяки режиму "керованої гнучкості" Нацбанку, різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься незначною, а щоденні коливання – помірними.

Наприкінці банкір попередив громадян про такі ризики:

У разі загострення зовнішніх загроз денні коливання курсу можуть бути більш відчутними та сягати 30 – 70 копійок.

Ринок здатен зберегти "інерційний рух", коли основні тенденції та курсова кон'юнктура травня тримаються на початку літа.

До слова, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 1 червня. Долар коштуватиме 44,26 гривні, тоді як євро – 51,55 гривні.

Характеристики ринку з 1 по 7 червня: