На скільки канадський долар менший ніж американський

Станом на 16 червня, 1 канадський долар рівний – 0,7368 долара США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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За останню добу канадський долар подорожчав на 0,15%. За місяць це зростання склало – 2,93%.

Зверніть увагу! У річному вимірі (з 16 червня 2024 року) канадська валюта зросла на 1,21%.

З початку 2025 року канадський долар зріс на орієнтовно 4,88%. Станом на 1 січня, ця валюта мала значення – 0,6956 долара США, а уже на 1 червня збільшилась до – 0,7284 долара США.

Цікаво! З початку року найбільше падіння долара відбулося 11 січня. Тоді вартість канадського долара знизилася до – 0,6095 доларів США.