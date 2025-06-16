На скільки впали світові ціни на золото

У понеділок, 16 червня, спотова ціна на золото знизилася на 0,5% – до 3 415,36 долара за унцію. Ф'ючерси на золото у США знизилися також на 0,5% – до 3434,50 долара. При цьому, раніше в ході сесії вартість цього дорогоцінного металу сягнула максимального рівня з 22 квітня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Геополітична напруженість не зникне в найближчому майбутньому, і Центральний банк США, ймовірно, продовжить знижувати ставки, що має забезпечити мінімальний рівень цін на золото,

– зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Що впливає на вартість золота

Ціна золота часто коливається під впливом геополітичних та економічних чинників. Інвестори ще оцінюють вплив конфлікту між Ізраїлем та Іраном на вартість золота. Крім того, увага ринку була зосереджена на зустрічі лідерів "Великої сімки" та майбутньому рішенні щодо політики Федеральної резервної системи США, яке очікується найближчими днями.

Інвестори дуже уважно стежитимуть за розвитком подій на Близькому Сході, особливо за ризиком втягування в конфлікт інших країн,

– зазначив керівник відділу стратегії на сировинних ринках Saxo Bank Оле Хансен.

Важливо! У часи геополітичної та економічної нестабільності золото традиційно вважається "активом-притулком". Ціни на цей дорогоцінний метал також зростають в умовах низьких відсоткових ставок.