На сколько канадский доллар меньше американского

По состоянию на 16 июня, 1 канадский доллар равен – 0,7368 доллара США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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За последние сутки канадский доллар подорожал на 0,15%. За месяц этот рост составил – 2,93%.

Обратите внимание! В годовом измерении (с 16 июня 2024 года) канадская валюта выросла на 1,21%.

С начала 2025 года канадский доллар вырос на ориентировочно 4,88%. По состоянию на 1 января, эта валюта имела значение – 0,6956 доллара США, а уже на 1 июня увеличилась до – 0,7284 доллара США.

Интересно! С начала года наибольшее падение доллара произошло 11 января. Тогда стоимость канадского доллара снизилась до – 0,6095 долларов США.