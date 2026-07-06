Який курс валюти в банках

Станом на ранок 6 липня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,36 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,88 гривні (-3 копійки).

(-5 копійок), а продаж по (-3 копійки). Купівля євро проходить по 50,77 гривні (-9 копійок), а продаж – по 51,42 гривні (-5 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,68 гривні , а продають – по 44,75 гривні .

, а продають – по . Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні, а продають – по 51,34 гривні.

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,48 гривні (+50 копійок), а продають – по 44,70 гривні (-5 копійок).

(+50 копійок), а продають – по (-5 копійок). Євро купують по 51,10 гривні (+28 копійок), а продають – по 51,52 гривні (-6 копійок).

До слова, протягом цього тижня ситуація на валютному ринку суттєво не зміниться порівняно з першими днями липня. Завдяки своєчасним діям Нацбанку курсові коливання залишатимуться помірними, адже регулятор і надалі працюватиме в режимі "керованої гнучкості", згладжуючи можливі дисбаланси.

За прогнозом банкірів, долар перебуватиме в межах 44,7 – 45,1 гривні, тоді як євро в коридорі 51,5 – 52,5 гривні.