Каков курс валюты в банках

По состоянию на утро 6 июля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,36 гривны (-5 копеек), а продажа – 44,88 гривны (-3 копейки).

(-5 копеек), а продажа – (-3 копейки). Покупка евро осуществляется по курсу 50,77 гривны (-9 копеек), а продажа – по курсу 51,42 гривны (-5 копеек).

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Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,68 гривны , а продают – по 44,75 гривны .

, а продают – по . В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,25 гривны, а продают – по 51,34 гривны.

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,48 гривны (+50 копеек), а продают – по 44,70 гривны (-5 копеек).

(+50 копеек), а продают – по (-5 копеек). Евро покупают по 51,10 гривны (+28 копеек), а продают – по 51,52 гривны (-6 копеек).

К слову, в течение этой недели ситуация на валютном рынке существенно не изменится по сравнению с первыми днями июля. Благодаря своевременным действиям Нацбанка курсовые колебания останутся умеренными, ведь регулятор и в дальнейшем будет работать в режиме "управляемой гибкости", сглаживая возможные дисбалансы.

По прогнозам банкиров, курс доллара будет колебаться в пределах 44,7 – 45,1 гривны, а курс евро в коридоре 51,5 – 52,5 гривны.