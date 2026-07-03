У чому секрет дводоларової купюри

За десятиліття навколо виникло чимало міфів: одні вважають такі екземпляри колекційною рідкістю, інші – сумніваються, що ними взагалі можна розрахуватися. У деталях розбирався 24 Канал.

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Після проголошення незалежності США федеральний уряд уперше випустив банкноту номіналом 2 долари у 1862 році. Спочатку на ній був зображений перший міністр фінансів Александер Гамільтон, однак уже з 1869 року його замінив третій президент країни Томас Джефферсон, портрет якого прикрашає купюру й нині.

Протягом більшої частини своєї історії гроші були непопулярними, і це визнають навіть у Бюро гравіювання та друку. Люди вважали їх нещасливими або ж просто незручними для розрахунків, тому нерідко повертали до скарбниці з відірваними кутиками, що унеможливлювало повторний випуск в обіг.

Цікаво! У CNN банкноту номіналом 2 долари назвали "нелюбою дитиною" серед паперових грошей.

Мінфін неодноразово намагався відродити репутацію купюри, аж доки через слабкий попит у 1966 році її друк взагалі не припинили. Утім, уже через десять років, до 200-річчя незалежності США, відбулася чергова спроба – з оновленим дизайном.

Щоправда, усе знову пішло не за планом: американці вважали "ювілейну" готівку колекційною та відкладали її, а не використовували в повсякденному житті.



Банкнота 2 долари США зразка 1976 року / Фото BEP

Отже, дводоларова купюра справді є незвичною, але не через рідкість, адже такі гроші періодично випускають і досі. Насамперед це частина історії США, яка через десятиліття міфів і незвичне місце в обігу набула особливого статусу серед поціновувачів.

Нагадаємо, а от слово "бакси" як сленгова назва американської валюти пішло від оленячих шкур, що в колоніальні часи були цінним товаром і нерідко слугували засобом розрахунку.