Якою буде ситуація на початку липня
Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Він прогнозує, що коливання курсу долара триматимуться в межах 44,7 – 45,1 гривні, тоді як євро натомість може перебувати в коридорі 51,5 – 52,5 гривні.
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По-перше, завдяки своєчасним діям Нацбанку поточні зміни будуть "притомними". Регулятор і надалі працюватиме в режимі "керованої гнучкості", згладжуючи дисбаланси на ринку.
За попередніми оцінками, упродовж тижня він продовжить вливати інтервенції в межах уже звичних 800 – 850 мільйонів доларів, тобто попит на валюту приблизно на 10 – 15% перевищуватиме пропозицію.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
По-друге, ключовим для визначення балансу залишатиметься ситуація на нафтовому ринку: що стабільнішими є світові ціни на сировину, то менше потреби в імпортерів пального активно скуповувати валюту. І хоч наразі різкого скорочення попиту на долар очікувати не варто, однак малоймовірно, що він зростатиме. У поточних обставинах це можна оцінити як позитив.
Можемо припустити, що саме липень стане "найспокійнішим" місяцем завдяки сезонному фактору, а також помірному інфляційному тиску (як і в червні ризики стрімкого зростання споживчих цін є мінімальними).
Утім уже в серпні ринок може пожвавитися. Через підготовку до осінньо-зимового періоду та пов'язані з ним безпекові ризики попит на іноземну валюту, ймовірно, поступово зростатиме. Відповідно Нацбанку доведеться активніше підтримувати стабільність за допомогою інтервенцій.
До слова, будь-які помітні зміни на міжбанку швидко позначаються й на готівковому сегменті. Насамперед обмінники розширюють спред між курсами купівлі та продажу (зазвичай до 1 – 1,3 гривні), що є одним із головних сигналів зростання напруги.
Водночас багато що залежатиме від економічної ситуації в країні, подій на фронті та їхнього впливу на критичну інфраструктуру. Не менш важливим чинником залишатиметься й міжнародна фінансова допомога, яка дозволяє не допустити критичного розриву між доходами та видатками держбюджету.
Характеристики ринку з 6 по 12 липня:
- Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,7 – 45,1 гривні за долар і 51,5 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45,2 гривні за долар і 51,5 – 52,5 гривні за євро.
- Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.