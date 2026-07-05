Якою буде ситуація на початку липня

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Він прогнозує, що коливання курсу долара триматимуться в межах 44,7 – 45,1 гривні, тоді як євро натомість може перебувати в коридорі 51,5 – 52,5 гривні.

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По-перше, завдяки своєчасним діям Нацбанку поточні зміни будуть "притомними". Регулятор і надалі працюватиме в режимі "керованої гнучкості", згладжуючи дисбаланси на ринку.

За попередніми оцінками, упродовж тижня він продовжить вливати інтервенції в межах уже звичних 800 – 850 мільйонів доларів, тобто попит на валюту приблизно на 10 – 15% перевищуватиме пропозицію.

По-друге, ключовим для визначення балансу залишатиметься ситуація на нафтовому ринку: що стабільнішими є світові ціни на сировину, то менше потреби в імпортерів пального активно скуповувати валюту. І хоч наразі різкого скорочення попиту на долар очікувати не варто, однак малоймовірно, що він зростатиме. У поточних обставинах це можна оцінити як позитив.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Можемо припустити, що саме липень стане "найспокійнішим" місяцем завдяки сезонному фактору, а також помірному інфляційному тиску (як і в червні ризики стрімкого зростання споживчих цін є мінімальними).

Утім уже в серпні ринок може пожвавитися. Через підготовку до осінньо-зимового періоду та пов'язані з ним безпекові ризики попит на іноземну валюту, ймовірно, поступово зростатиме. Відповідно Нацбанку доведеться активніше підтримувати стабільність за допомогою інтервенцій.

До слова, будь-які помітні зміни на міжбанку швидко позначаються й на готівковому сегменті. Насамперед обмінники розширюють спред між курсами купівлі та продажу (зазвичай до 1 – 1,3 гривні), що є одним із головних сигналів зростання напруги.

Водночас багато що залежатиме від економічної ситуації в країні, подій на фронті та їхнього впливу на критичну інфраструктуру. Не менш важливим чинником залишатиметься й міжнародна фінансова допомога, яка дозволяє не допустити критичного розриву між доходами та видатками держбюджету.

Характеристики ринку з 6 по 12 липня: