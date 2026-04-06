Долар продовжує дешевшати: яким буде офіційний курс валют 7 квітня
- На 7 квітня офіційний курс долара становитиме 43,58 гривні, а євро – 50,32 гривні.
- Ціна американської валюти здешевшала на 7 копійок, а європейської – здорожчалла на 1 копійку.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 квітня. Долар знову дешевшає, а євро – незначно здорожчає.
Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 6 квітня торгується по 43,65 гривні. Тобто ціна американської валюти здешевшала на 16 копійок проти 3 квітня. Офіційний курс євро становить 50,31 гривні, отже його ціна впала на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.
А от 7 квітня курс валют буде таким:
- долар – 43,58 гривні (-7 копійок);
- євро – 50,32 гривні (+1 копійка).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 6 квітня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,40 гривні, а продаж – по 43,85 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,60 гривні, а продаж – по 43,70 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,01 гривні, а продаж – по 43,70 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 6 квітня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,10 гривні, а продаж – по 50,74 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,46 гривні, а продаж – по 50,61 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 50,13 гривні, а продаж – по 50,81 гривні.
Що буде з курсом валют у квітні?
У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що Нацбанк контролює ситуацію. А стратегія НБУ залагоджуватиме ситуацію. Водночас на курс валют вплине геополітична ситуація та її наслідки – здорожчання пального.
Водночас експерт спрогнозував, що протягом місяця курс долара коливатиметься в межах 43,75 – 44,50 гривень. А євро буде на рівні від 49,5 до 52 гривень.
Зокрема Тарас Лєсовий розповідав, що наближення великодніх свят зазвичай збільшує кількість продажу валюти. Зокрема на кілька днів пропозиція може переважати попит, тому обмінники знизять курс купівлі.