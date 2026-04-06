Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 6 апреля торгуется по 43,65 гривны. То есть цена американской валюты подешевела на 16 копеек против 3 апреля. Официальный курс евро составляет 50,31 гривны, следовательно его цена упала на 14 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 7 апреля курс валют будет таким:
- доллар – 43,58 гривны (-7 копеек);
- евро – 50,32 гривны (+1 копейка).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 6 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,40 гривны, а продажа – по 43,85 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,60 гривны, а продажа – по 43,70 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,01 гривны, а продажа – по 43,70 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 6 апреля был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 50,10 гривны, а продажа – по 50,74 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 50,46 гривны, а продажа – по 50,61 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,13 гривны, а продажа – по 50,81 гривны.
Что будет с курсом валют в апреле?
В комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что Нацбанк контролирует ситуацию. А стратегия НБУ будет улаживать ситуацию. В то же время на курс валют повлияет геополитическая ситуация и ее последствия – подорожание топлива.
В то же время эксперт спрогнозировал, что в течение месяца курс доллара будет колебаться в пределах 43,75 – 44,50 гривен. А евро будет на уровне от 49,5 до 52 гривен.
В частности Тарас Лесовой рассказывал, что приближение пасхальных праздников обычно увеличивает количество продажи валюты. В частности на несколько дней предложение может преобладать спрос, поэтому обменники снизят курс покупки.