Ситуація на ринку валют: скільки коштує долар та євро в обмінниках і на чорному ринку

На готівковому ринку станом на 17 червня продовжує триматися динаміка подорожчання. Скільки коштують долар та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку – читайте далі.

Курс валют у банках

Згідно з даними "Мінфіну", станом 17 червня готівковий курс долара в українських банках у середньому залишається на рівні 35,20 гривні за долар при купівлі (без змін). Тоді як продають валюту в банках за 35,90 гривні за долар (+10 копійок).

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Євро банки купують за 36,77 гривні (+17 копійок), а продають в середньому за 37,74 гривні за євро (+ 14 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,49 гривні , а продають – за 35,73 гривні , за даними finance.ua.

, а продають – за , за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,39 гривні та продаж – 37,73 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,60 гривні , а продаж – 35,74 гривні.

, а продаж – Євро продають по 37,40 гривні, а купують за 37,65 гривні.

Перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова прокоментувала в інтерв'ю 24 каналу ситуацію з курсом валют після в Україні. За її словами, надважливий фактор на валютному ринку – це співвідношення пропозиції та попиту.

Крім того, вона висловила впевненість, що після завершення війни Україна не залишиться сам на сам зі своїми викликами. А з відбудовою країни та відновленням економіки стабілізується ситуація і з іншими питання.

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