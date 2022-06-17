Курс валют в банках

Согласно данным Минфина, по состоянию 17 июня наличный курс доллара в украинских банках в среднем остается на уровне 35,20 гривны за доллар при покупке (без изменений). В то время как продают валюту в банках за 35,90 гривны за доллар (+10 копеек).

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Евро банки покупают за 36,77 гривны (+17 копеек), а продают в среднем за 37,74 гривны за евро (+14 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,49 гривны , а продают – за 35,73 гривны , по данным finance.ua.

, а продают – за , по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,39 гривны и продажа – 37,73 гривны.

Курс на "черном" рынке

На "черном" рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,60 гривны , а продажа – 35,74 гривны.

, а продажа – Евро продают по 37,40 гривны, а покупают за 37,65 гривны.​

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прокомментировала в интервью 24 каналу ситуацию с курсом валют в Украине. По ее словам, важнейший фактор на валютном рынке – это соотношение предложения и спроса.

Кроме того, она выразила уверенность, что после завершения войны Украина не останется один на один со своими вызовами. А с восстановлением страны и экономики стабилизируется ситуация и в отношении других вопросов.

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