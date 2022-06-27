Актуальний курс в обмінниках та на чорному ринку: скільки коштують долар та євро
Новий тиждень готівковий ринок в Україні починає переважно зі зростання. Скільки коштують долар та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку 27 червня – читайте далі.
Курс валют у банках
Згідно з даними "Мінфіну", станом на понеділок, 27 червня, готівковий курс долара США в банках України у середньому зупинився на рівні 35,00 гривні за долар при купівлі (без змін). Натомість продають валюту в банках за 35,65 гривні за долар (+ 8 копійок).
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Євро банки купують за 36,70 гривні (+ 7 копійок), а продають в середньому за 37,60 гривні за євро (+ 5 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 35,45 гривні, а продають – за 35,63 гривні, за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 37,31 гривні та продаж – 37,50 гривні.
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,43 гривні, а продаж – 35,60 гривні.
- Євро продають по 37,25 гривні, а купують за 37,42 гривні.
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