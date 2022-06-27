Курс валют у банках

Згідно з даними "Мінфіну", станом на понеділок, 27 червня, готівковий курс долара США в банках України у середньому зупинився на рівні 35,00 гривні за долар при купівлі (без змін). Натомість продають валюту в банках за 35,65 гривні за долар (+ 8 копійок).

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Євро банки купують за 36,70 гривні (+ 7 копійок), а продають в середньому за 37,60 гривні за євро (+ 5 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,45 гривні , а продають – за 35,63 гривні , за даними finance.ua.

, а продають – за , за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,31 гривні та продаж – 37,50 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,43 гривні , а продаж – 35,60 гривні.

, а продаж – Євро продають по 37,25 гривні, а купують за 37,42 гривні.

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У Міноборони Великої Британії заявили, що приблизно 15 тисяч російських доларових мільйонерів мають на меті покинути територію держави-агресорки. Виділяють два фактори, які впливають на це рішення:

санкції країн Заходу на економіку Росії,

розбіжність з позицією влади щодо війни в Україні.

Також фіксують активну міграцію російських трейдерів зі Швейцарії до ділової столиці ОАЕ. Усе через санкції, до яких приєдналася офіційна Женева через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Один з експертів вважає, що ця динаміка може змінити роль Близького Сходу у секторі торгівлі сировиною.

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