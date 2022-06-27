Курс валют в банках

Согласно данным Минфина, по состоянию на понедельник, 27 июня, наличный курс доллара США в банках Украины в среднем остановился на уровне 35,00 гривны за доллар при покупке (без изменений). В то же время продают валюту в банках за 35,65 гривны за доллар (+ 8 копеек).

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Евро банки покупают за 36,70 грн (+7 копеек), а продают в среднем за 37,60 грн за евро (+5 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,45 гривны , а продают – за 35,63 гривны , по данным finance.ua.

, а продают – за , по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,31 гривны и продажа – 37,50 гривны.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,43 гривны , а продажа – 35,60 гривны.

, а продажа – Евро продают по 37,25 гривны, а покупают за 37,42 гривны.

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В Минобороны Великобритании заявили, что примерно 15 тысяч российских долларовых миллионеров преследуют цель покинуть территорию государства-агрессора. Выделяют два фактора, влияющих на это решение:

санкции стран Запада на экономику России,

разногласие с позицией власти по войне в Украине.

Также фиксируют активную миграцию российских трейдеров из Швейцарии в деловую столицу ОАЭ. Все из-за санкций к которым присоединилась официальная Женева из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Один из экспертов считает, что эта динамика может изменить роль Ближнего Востока в секторе торговли сырьем.

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