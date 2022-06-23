Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", станом на 23 червня, готівковий курс американського долара в українських банках у середньому коливається на рівні 35,00 гривні за долар при купівлі (без змін). Натомість продають валюту в банках за 35,55 гривні за долар (- 5 копійок).

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Євро банки купують за 36,61 гривні (+ 1 копійка), а продають в середньому за 37,50 гривні за євро (- 10 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,20 гривні , а продають – за 35,34 гривні , за даними finance.ua.

, а продають – за , за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,13 гривні та продаж – 37,30 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,25 гривні , а продаж – 35,35 гривні.

, а продаж – Євро продають по 37,10 гривні, а купують за 37,27 гривні.

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Міністерство оборони Великої Британії повідомила, що приблизно 15 тисяч російських доларових мільйонерів мають на меті покинути територію держави-агресорки. Виділяють дві причини такого прагнення: вплив санкцій Заходу на економіку Росії та розбіжність з позицією влади щодо війни в Україні.

Крім того, перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова повідомила, що окупанти намагаються використати тактику 2014 року щодо обігу української гривні на тимчасово захоплених територіях.

НБУ також закликає банки якомога довше працювати у цих регіонах, за умови безпеки для клієнтів та працівників, з їхньою підтримкою. Рожкова, крім того, заявила, що Україна повідомляє про ці злочини росіян відповідним організаціям.

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