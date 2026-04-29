Долар та євро знову подорожчали: як зміниться офіційний курс валют 30 квітня в Україні

Національний банк вже встановив офіційний курс валют на четвер, 29 квітня. Розповідаємо, як зміняться долар та євро для українців.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 29 квітня торгується по 44,07 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 28 квітня. Водночас офіційний курс євро становить 51,49 гривні. Це означає, що його ціна впала ще 27 копійок, повідомляє Нацбанк.

А вже 30 квітня курс буде таким:

долар – 44,08 гривні (+1 копійка);

євро – 51,58 гривні (+ 9 копійок).

Який курс валют в обмінниках?

Купівля долара 29 квітня у банках в середньому проходить по 43,80 гривні (без змін у порівнянні з 28 квітня), а продаж – по 44,29 гривні (теж без змін). Про це свідчить інформація Мінфіну.

Водночас купівля євро коштує в середньому 51,25 гривні (-5 копійок), а продаж – 51,92 гривні (+3 копійки).

Що відомо про курс валют на чорному ринку?

На чорному ринку купівля долара в середньому проходить по 43,90 гривні (-2 копійки), а продаж – по 44,00 гривні (без змін).

Купівля євро відбувається по 51,50 гривні (без змін порівно з попереднім днем), а продаж – по 51,75 гривні (теж без змін).

Який курс пропонують в обмінниках?

В обмінниках ситуація з доларом наразі така: купують валюту у середньому по 43,49 гривні (-3 копійки), а продають – по 43,98 гривні (-4 копійки). Про це йдеться на сайті finance.ua.

Купівля євро коштує в середньому 51,37 гривні (+1 копійка), а продаж – 51,84 гривні (+2 копійки).

Що ще варто знати про курс валют в Україні?

Національний банк надалі буде дотримуватиметься режиму "керованої гнучкості". Експерт Тарас Лєсовий розповів, що це має забезпечити відносну стабільність курсу долара. Щодо євро: чим дорожчою буде валюта у світі, тим дорожчою буде в Україні. Також на ситуацію можуть вплинути події на Близькому Сході.

Експерт Олександр Паращій вважає, що найближчим часом українці не побачать позначки курсу долара на рівні 45 гривень, а курсу євро – позначку в 52 гривні. Але валюта все ж може досягнути таких показників. Проте наприкінці 2026 року.