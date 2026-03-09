Укр Рус
9 березня, 17:01
300 доларів в гривнях: це скільки після рекордного зростання курсу

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара 9 березня 2026 року становить 43,7292 гривні за долар.
  • Для купівлі 300 доларів у банку потрібно приблизно 13 215 гривень, а в обміннику – 13 233 гривні.

Долар продовжує зростати. Цьому сприяє напружена геополітична ситуація та політика американського керівництва. Сьогодні ця валюта встановила новий рекорд.

Який курс долара 9 березня 2026?

Офіційний курс долара 9 березня – 43,7292 гривні,  повідомляє НБУ.

За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:

  • купівля – 43,55 гривні за долар США;
  • продаж – 44,05 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація наступна:

  • купівля – 43,96 гривні за долар США;
  • продаж – 44,11 гривні за долар США.

Скільки гривень треба, аби купити 300 доларів зараз?

  • щоб купити 300 доларів у банку зараз потрібно орієнтовно – 13 215 гривень;
  • для придбання 300 доларів в обміннику необхідно уже приблизно – 13 233 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 300 доларів?

  • при обміні 300 доларів у банку, вдасться виручити майже – 13 065 гривень;
  • якщо обмінювати 300 доларів в обміннику, можна отримати орієнтовно – 13 188 гривень.

Що важливо знати про долар зараз?

  • Імовірно, після такого різкого зростання, долар почне падати. Загальна ситуація на валютному ринку в середині березня очікується більш стабільна. Зокрема, цьому сприятиме потепління і, відповідно, зменшення потреби в енергоносіях.

  • У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий вказав, що на валютному ринку ближче до екватора березня відбуватиметься певна "саморегуляція". Тобто, попит та пропозиція будуть врівноважувати одне одного.