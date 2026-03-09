Який курс долара 9 березня 2026?

Офіційний курс долара 9 березня – 43,7292 гривні, повідомляє НБУ.

Читайте також Курс знову "лихоманить": що відбувається з доларом і євро на початку тижня

За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:

купівля – 43,55 гривні за долар США;

продаж – 44,05 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація наступна:

купівля – 43,96 гривні за долар США;

продаж – 44,11 гривні за долар США.

Скільки гривень треба, аби купити 300 доларів зараз?

щоб купити 300 доларів у банку зараз потрібно орієнтовно – 13 215 гривень;

для придбання 300 доларів в обміннику необхідно уже приблизно – 13 233 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 300 доларів?

при обміні 300 доларів у банку, вдасться виручити майже – 13 065 гривень;

якщо обмінювати 300 доларів в обміннику, можна отримати орієнтовно – 13 188 гривень.

Що важливо знати про долар зараз?