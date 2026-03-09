Який курс долара 9 березня 2026?
Офіційний курс долара 9 березня – 43,7292 гривні, повідомляє НБУ.
За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:
- купівля – 43,55 гривні за долар США;
- продаж – 44,05 гривні за долар США.
В обмінниках ситуація наступна:
- купівля – 43,96 гривні за долар США;
- продаж – 44,11 гривні за долар США.
Скільки гривень треба, аби купити 300 доларів зараз?
- щоб купити 300 доларів у банку зараз потрібно орієнтовно – 13 215 гривень;
- для придбання 300 доларів в обміннику необхідно уже приблизно – 13 233 гривень.
Скільки можна отримати, якщо здати 300 доларів?
- при обміні 300 доларів у банку, вдасться виручити майже – 13 065 гривень;
- якщо обмінювати 300 доларів в обміннику, можна отримати орієнтовно – 13 188 гривень.
Що важливо знати про долар зараз?
Імовірно, після такого різкого зростання, долар почне падати. Загальна ситуація на валютному ринку в середині березня очікується більш стабільна. Зокрема, цьому сприятиме потепління і, відповідно, зменшення потреби в енергоносіях.
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий вказав, що на валютному ринку ближче до екватора березня відбуватиметься певна "саморегуляція". Тобто, попит та пропозиція будуть врівноважувати одне одного.