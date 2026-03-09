Какой курс доллара 9 марта 2026 года?

Официальный курс доллара 9 марта – 43,7292 гривны, сообщает НБУ.

По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня:

покупка – 43,55 гривны за доллар США;

продажа – 44,05 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация следующая:

покупка – 43,96 гривны за доллар США;

продажа – 44,11 гривны за доллар США.

Сколько гривен надо, чтобы купить 300 долларов сейчас?

чтобы купить 300 долларов в банке сейчас нужно ориентировочно – 13 215 гривен;

для приобретения 300 долларов в обменнике необходимо уже примерно – 13 233 гривен.

Сколько можно получить, если сдать 300 долларов?

при обмене 300 долларов в банке, удастся выручить почти – 13 065 гривен;

если обменивать 300 долларов в обменнике, можно получить ориентировочно – 13 188 гривен.

Что важно знать о долларе сейчас?