Какой курс доллара 9 марта 2026 года?

Официальный курс доллара 9 марта – 43,7292 гривны, сообщает НБУ.

По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня:

  • покупка – 43,55 гривны за доллар США;
  • продажа – 44,05 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация следующая:

  • покупка – 43,96 гривны за доллар США;
  • продажа – 44,11 гривны за доллар США.

Сколько гривен надо, чтобы купить 300 долларов сейчас?

  • чтобы купить 300 долларов в банке сейчас нужно ориентировочно – 13 215 гривен;
  • для приобретения 300 долларов в обменнике необходимо уже примерно – 13 233 гривен.

Сколько можно получить, если сдать 300 долларов?

  • при обмене 300 долларов в банке, удастся выручить почти – 13 065 гривен;
  • если обменивать 300 долларов в обменнике, можно получить ориентировочно – 13 188 гривен.

Что важно знать о долларе сейчас?

  • Предположительно, после такого резкого роста, доллар начнет падать. Общая ситуация на валютном рынке в середине марта ожидается более стабильная. В частности, этому будет способствовать потепление и, соответственно, уменьшение потребности в энергоносителях.

  • В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой указал, что на валютном рынке ближе к экватору марта будет происходить определенная "саморегуляция". То есть, спрос и предложение уравновесят друг друга.