Какой курс доллара 9 марта 2026 года?
Официальный курс доллара 9 марта – 43,7292 гривны, сообщает НБУ.
По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня:
- покупка – 43,55 гривны за доллар США;
- продажа – 44,05 гривны за доллар США.
В обменниках ситуация следующая:
- покупка – 43,96 гривны за доллар США;
- продажа – 44,11 гривны за доллар США.
Сколько гривен надо, чтобы купить 300 долларов сейчас?
- чтобы купить 300 долларов в банке сейчас нужно ориентировочно – 13 215 гривен;
- для приобретения 300 долларов в обменнике необходимо уже примерно – 13 233 гривен.
Сколько можно получить, если сдать 300 долларов?
- при обмене 300 долларов в банке, удастся выручить почти – 13 065 гривен;
- если обменивать 300 долларов в обменнике, можно получить ориентировочно – 13 188 гривен.
Что важно знать о долларе сейчас?
Предположительно, после такого резкого роста, доллар начнет падать. Общая ситуация на валютном рынке в середине марта ожидается более стабильная. В частности, этому будет способствовать потепление и, соответственно, уменьшение потребности в энергоносителях.
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой указал, что на валютном рынке ближе к экватору марта будет происходить определенная "саморегуляция". То есть, спрос и предложение уравновесят друг друга.