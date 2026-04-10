Долар прямує до найбільшого тижневого падіння з січня через ситуацію на Близькому Сході

Наразі інвестори налаштовані оптимістично. Вони готуються до того, що судна зможуть знову проходити через Ормузьку протоку. Ці тенденції і стали наслідком того, що долар прямував до найбільшого тижневого падіння.

Що впливає на долар зараз?

Потрібно розуміти, що стрімке зростання цін на нафту вдарило по акціях та золоту. До того ж знизилась вартість облігацій, повідомляє Reuters.

Зауважимо, що відкриття Ормузької протоки ще перебуває під питанням. Іран та США уклали тимчасове перемир'я. Але режим припинення вогню вже було порушено, повідомляє Reuters.

Важливо! Наразі немає тенденцій, які вказують, що Іран відкриває Ормузьку протоку.

Після укладання нестійкого припинення вогню у вівторок, тенденції дещо змінилися:

за цей тиждень євро зріс на 1,4%, сягнувши – 1,1687 долара;

а фунт стерлінгів зріс на 1,7% – до 1,3418 долара.

Також варто відзначити зростання новозеландського та австралійського доларів. Ці валюти щотижня збільшувались на майже 3%, відносно долара США.

У п'ятницю рух на азійській та європейській сесіях був незначним. Дані щодо інфляції в США мають бути опубліковані пізніше того ж дня, хоча напрямок руху ринків, швидше за все, залежатиме від результатів мирних переговорів між США та Іраном в Ісламабаді, які відбудуться на вихідних,

– вказує видання.

Зверніть увагу! Долари США купували саме тоді, коли конфлікт був на піку. А зараз цю валюту активно продають.

Як ще змінилась ситуація через події на Близькому Сході?