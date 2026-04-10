Доллар направляется к самому большому недельному падению с января из-за ситуации на Ближнем Востоке

Сейчас инвесторы настроены оптимистично. Они готовятся к тому, что суда смогут снова проходить через Ормузский пролив. Эти тенденции и стали следствием того, что доллар направлялся к самому большому недельному падению.

Что влияет на доллар сейчас?

Нужно понимать, что стремительный рост цен на нефть ударил по акциям и золоту. К тому же снизилась стоимость облигаций, сообщает Reuters.

Заметим, что открытие Ормузского пролива еще находится под вопросом. Иран и США заключили временное перемирие. Но режим прекращения огня уже был нарушен, сообщает Reuters.

Важно! Пока нет тенденций, указывающих, что Иран открывает Ормузский пролив.

После заключения неустойчивого прекращения огня во вторник, тенденции несколько изменились:

за эту неделю евро вырос на 1,4%, достигнув – 1,1687 доллара;

а фунт стерлингов вырос на 1,7% – до 1,3418 доллара.

Также стоит отметить рост новозеландского и австралийского долларов. Эти валюты еженедельно увеличивались почти на 3%, относительно доллара США.

В пятницу движение на азиатской и европейской сессиях было незначительным. Данные по инфляции в США должны быть опубликованы позже в тот же день, хотя направление движения рынков, скорее всего, будет зависеть от результатов мирных переговоров между США и Ираном в Исламабаде, которые состоятся на выходных,

– указывает издание.

Обратите внимание! Доллары США покупали именно тогда, когда конфликт был на пике. А сейчас эту валюту активно продают.

Как еще изменилась ситуация из-за событий на Ближнем Востоке?